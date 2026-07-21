ChatGPT ने AI बाजार में खोया बहुमत, तेजी से बढ़ रहा जेमिनी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट के क्षेत्र में ChatGPT ने अब अपना बहुमत खो दिया है। मार्च में इसकी बाजार हिस्सेदारी 50 फीसदी से भी नीचे आ गई है।

सेंसर टावर की रिपोर्ट बताती है कि गूगल जेमिनी तेजी से आगे बढ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जेमिनी यूरोप, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया में एंड्रॉयड के साथ जुड़ा हुआ है।

दूसरी तरफ, एंथ्रोपिक का क्लाउड भी खूब धूम मचा रहा है। अमेरिका में इसका हिस्सा लगभग 3 गुना हो गया है और मई में पिछले साल के मुकाबले इसके यूजर्स में 452 फीसदी की बड़ी बढोतरी देखी गई है।