मस्क के आरोप पर केंद्र का जवाब

स्टारलिंक पर मस्क के आरोप को केंद्र सरकार ने किया खारिज, कहा- भारत का नियम निष्पक्ष

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:10 am Oct 08, 202610:10 am

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने एलन मस्क के उस आरोप को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में स्टारलिंक को कुछ अमीर लोग रोक रहे हैं। संचार मंत्रालय ने गुरुवार को मस्क के बयान को बेबुनियाद और गलत बताया और कहा है कि इस व्यवस्था को गलत या पक्षपाती बताना सही नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन समेत सभी टेलीकॉम सेवाओं के लिए निष्पक्ष और बिना भेदभाव वाला नियम बनाया गया है।