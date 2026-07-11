IISc का CeNSE गढ़ रहा भारत के डीप टेक का भविष्य

उपयोगी प्रोजेक्ट्स को CeNSE को सहयोग

CeNSE कई ऐसे शानदार प्रोजेक्ट्स को सहारा दे रहा है, जो धरातल पर असर डाल रहे हैं। इनमें से एक आगमीसेक सस्ते DNA टेस्ट बना रहा है, ताकि सिर्फ एक खून के नमूने से बीमारियों को शुरुआती दौर में ही पहचाना जा सके।

दूसरी तरफ, प्रवाहा बायो 'ऑर्गन-ऑन-चिप' प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है, जिससे दवाओं की जांच ज्यादा सुरक्षित और सटीक हो सकेगी।

ABX3 PV भारत में ही हल्के सोलर सेल तैयार कर रहा है, जिससे महंगे ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम हो सकेगी। CeNSE के इस सहयोग से ये स्टार्टअप्स जटिल रिसर्च को ऐसे उपयोगी समाधानों में बदल रहे हैं, जिनका लाभ आम लोगों तक पहुंच सके।