कैलिफोर्निया में ओरा रिंग पर मुकदमा, गलत दावे कर ग्राहकों को गुमराह करने का आरोप

यह मुकदमा कैलिफोर्निया के एक शख्स ने दायर किया है, जिसने 2025 में औरा रिंग के लिए 513.68 डॉलर (करीब 49,000 रुपये) चुकाए थे।

औरा अपनी टेक्नोलॉजी पर कायम है और कहती है कि उनके रिंग दिल की धड़कन, सांस लेने की दर और शरीर के तापमान का इस्तेमाल करके नींद के चरणों का अनुमान लगाते हैं और इन अनुमानों को स्वतंत्र अध्ययनों का समर्थन भी मिला है।

हालांकि, औरा यह भी मानती है कि ये डिवाइस वास्तविक मेडिकल टेस्ट का विकल्प नहीं हैं। यह मुकदमा अभी चल रहा है और कंपनी अदालत में अपना बचाव करने की योजना बना रही है।