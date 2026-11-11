नथिंग ने दिखाई अपने पहले बिना स्क्रीन वाले AI डिवाइस की झलक

कार्ल पेई के नेतृत्व वाला टेक ब्रांड नथिंग ने हाल ही में अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डिवाइस दिखाया है और यह कोई आम गैजेट नहीं है।

इसमें स्क्रीन के बजाय आपको रंगीन LED लाइट्स वाला एक मेटल बॉडी और एक फिजिकल बटन मिलता है।

पेई ने एक्स पर इसकी झलक दिखाई, जिसमें 2 कैप्सूल के आकार की लाल और हरी LED लाइट्स के साथ एक सफेद बटन दिख रहा है। इस बटन पर एक लाल डॉट भी है, जो शायद रिकॉर्डिंग शुरू करने के काम आता है।