AI चैटबॉट्स की मदद से नेताओं के लिए आसान हुआ प्रचार

AI टेक्स्टिंग अभियानों के लिए फायदेमंद

AI टूल्स की बदौलत राजनीतिक अभियान कम संसाधनों में ज्यादा लोगों से जुड़ पाते हैं। एरिक विल्सन बताते हैं कि इनकी मदद से टीमों कम साधनों में ज्यादा काम कर पाती हैं।

इससे मैसेज को निजी बनाना और तुरंत जवाब देना आसान हो जाता है। कॉन्वोस जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए अलग-अलग भाषाओं में भी यह संभव है। AI टेक्स्टिंग का इस्तेमाल महामारी के दौरान तेजी से बढ़ा, जब पुराने तरीके से घर-घर जाकर प्रचार करना मुश्किल हो गया था, लेकिन सभी इस तकनीक से सहमत नहीं हैं।

आलोचकों का मानना है कि इसमें पारदर्शिता बहुत जरूरी है, खासकर तब जब कुछ राज्यों में बॉट्स के इस्तेमाल का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया है।

गलत जानकारी फैलने की चिंता बढ़ने के साथ विशेषज्ञों का कहना है कि जल्द ही इस पर कड़े नियम लागू हो सकते हैं।