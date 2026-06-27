तालमेल की कमी के कारण कंपनियों ने बीच में ही छोड़े 18 फीसदी AI प्रोजेक्ट्स टेक्नोलॉजी Jun 27, 2026

कैंब्रियनएज डॉट AI की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि 18 फीसदी कंपनियों ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रोजेक्ट्स बीच में ही छोड़ दिए हैं।

इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान और AI के बीच सही तालमेल नहीं बैठ पा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, भले ही 69 फीसदी संगठन AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनमें से 80 फीसदी से ज्यादा को अपनी उत्पादकता में कोई खास बढ़ोतरी नहीं मिली है। यानि, ज्यादातर मामलों में AI को लेकर, जो दावे किए जाते हैं, वे असलियत से काफी दूर हैं।