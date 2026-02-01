सरकार ने ISRO के लिए बजट आवंटन को बढ़ा दिया है

बजट 2026: अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए 13,705 करोड़ रुपये आवंटित, जानिए कहां-कहां होगा खर्च

क्या है खबर?

केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बजट बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अंतरिक्ष विज्ञान विभाग (DoS) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के लिए बजट 12,448 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13,705 करोड़ रुपये कर दिया है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को दिया है, जिसके लिए पिछले वर्ष के 9,601 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 10,397 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।