AI के रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेगी समिति, बजट में हुई घोषणा

क्या है खबर?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश करते हुए सेवा क्षेत्र पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई तकनीकों के प्रभाव की समीक्षा के लिए एक नई समिति की घोषणा की है। समिति इस बात का मूल्यांकन करेगी कि AI, ऑटोमेशन और डिजिटल परिवर्तन IT, वित्त, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और लॉजिस्टिक्स सहित अन्य क्षेत्रों में रोजगार के स्वरूप को कैसे बदल रहे हैं। यह मूल्यांकन 2047 तक वैश्विक सेवा बाजार में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने लक्ष्य के मद्देनजर होगा।