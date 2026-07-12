BSNL ने सैटेलाइट फोन खरीदने वालों के लिए लगाई यह शर्त टेक्नोलॉजी Jul 12, 2026

भारतीय संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने एक नया सैटेलाइट फोन पेश किया है। यह घने जंगल, ऊंचे पहाड़, समुद्र तट के पास या आपदाग्रस्त इलाके जैसी जगहों पर भी आपको संपर्क में रखेगा, जहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते।

इस फोन की कीमत 1.34 लाख रुपये रखी गई है। यह खासकर उन लोगों के काम आएगा, जो मुश्किल हालात में काम करते हैं और जिन्हें हर हाल में भरोसेमंद तरीके से संपर्क बनाए रखने की जरूरत होती है।

यह फोन सीधा सैटेलाइट से जुड़ता है। इसे बनाने में इनमार्सेट और दूसरे अंतरराष्ट्रीय भागीदारों ने मिलकर काम किया है।