ब्रिटेन ने अंतरिक्ष सुरक्षा को लेकर लॉन्च किया टाइटेनिया सैटेलाइट
ब्रिटेन ने एक नया सैन्य सैटेलाइट टाइटेनिया लॉन्च किया है। इसे अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को पहचानने और देश को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए तैयार किया गया है।
यह अंतरिक्ष से जुड़ी क्षमताओं में 3 अरब पाउंड (करीब 375 अरब रुपये) से ज्यादा के निवेश का एक हिस्सा है।
टाइटेनिया हर 90 मिनट में धरती का चक्कर लगाएगा और इसका संचालन यूनाइटेड किंगडम (UK) स्पेस कमांड करेगा। इससे पहले 2024 में टाइके मिशन लॉन्च किया गया था, यह उसी दिशा में अगला कदम है।
इनारोस नेटवर्क का परीक्षण किया
टाइटेनिया को BAE सिस्टम्स और हैम्पशायर में डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ने मिलकर बनाया है। यह ब्रिटेन की अपनी घरेलू तकनीक की ताकत दिखाता है।
इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय एक ग्लोबल सेंसर नेटवर्क इनारोस का भी परीक्षण कर रहा है, ताकि अंतरिक्ष पर और भी बारीकी से नजर रखी जा सके।
आने वाले सालों में जूनो और ओबेरॉन जैसे और भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। ये सभी प्रोजेक्ट कुशल नौकरियां पैदा करने के साथ-साथ ब्रिटेन की रक्षा क्षमताओं को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएंगे।