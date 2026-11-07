ब्रिटेन ने अंतरिक्ष सुरक्षा को लेकर लॉन्च किया टाइटेनिया सैटेलाइट

टाइटेनिया को BAE सिस्टम्स और हैम्पशायर में डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ने मिलकर बनाया है। यह ब्रिटेन की अपनी घरेलू तकनीक की ताकत दिखाता है।

इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय एक ग्लोबल सेंसर नेटवर्क इनारोस का भी परीक्षण कर रहा है, ताकि अंतरिक्ष पर और भी बारीकी से नजर रखी जा सके।

आने वाले सालों में जूनो और ओबेरॉन जैसे और भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। ये सभी प्रोजेक्ट कुशल नौकरियां पैदा करने के साथ-साथ ब्रिटेन की रक्षा क्षमताओं को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएंगे।