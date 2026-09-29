बोइंग स्टारलाइनर 2027 तक बिना चालक दल के फिर भरेगा उड़ान

2024 में अपने मानव मिशन के दौरान स्टारलाइनर को थ्रस्टर में दिक्कतें आईं, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर तय समय से कहीं ज्यादा अंतरिक्ष में फंसे रह गए थे।

नासा ने इस पूरी घटना की समीक्षा की और बोइंग को सुधारों की एक लंबी-चौड़ी लिस्ट थमा दी, जिसमें कुल 61 सुधार शामिल थे। तब से बोइंग ने अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर्स, बैटरीज, पैराशूट्स और भी कई चीजों को अपग्रेड किया है।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी भविष्य की उड़ानों के लिए एक नए रॉकेट विकल्प को भी प्रमाणित करने में जुटा है। अगर, सब कुछ ठीक रहा तो 2028 तक स्टारलाइनर फिर से इंसानों को अंतरिक्ष में ले जा सकेगा, जिससे स्पेस-X को ऑर्बिट में एक और साथी मिल जाएगा।