BMW ने अपनी फैक्ट्री में तैनात किए फिगर 03 ह्यूमनॉइड रोबोट

माहौल के हिसाब से ढलने में माहिर

इन रोबोट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सिर्फ तय किए गए निर्देशों का ही पालन नहीं करते, बल्कि आस-पास के माहौल के हिसाब से खुद को ढाल भी लेते हैं।

नया फिगर 03 मॉडल इतना काबिल है कि अगर, कोई सामान अपनी जगह से हटा हो तो वो खुद उसे एडजस्ट कर सकता है। इसके अलावा, ये भारी ट्रॉली खींचने जैसे मुश्किल काम भी आराम से पूरे कर लेते हैं।

इस कदम के साथ BMW अब टेस्ला और यूनिट्री जैसी उन कंपनियों की कतार में शामिल हो गया है, जो दुनियाभर में एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स पर तेजी से काम कर रही हैं।