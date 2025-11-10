ब्लू ओरिजन ने न्यू ग्लेन रॉकेट का लॉन्च किया स्थगित, आखिर क्या है कारण?

ब्लू ओरिजन ने अपने न्यू ग्लेन रॉकेट से नासा के एस्केपेड मंगल मिशन का लॉन्च मौसम संबंधी कारणों से स्थगित कर दिया। यह मिशन भारतीय समयानुसार सोमवार (10 नवंबर) को रात 01:15 बजे केप कैनावेरल से उड़ान भरने वाला था, लेकिन क्यूम्यलस बादलों के कारण सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होने पर इसे रोकना पड़ा। कंपनी ने बताया कि खराब मौसम में लॉन्च करना जोखिम भरा हो सकता था, इसलिए अगले अवसर पर इसे दोबारा करने की योजना बनाई जाएगी।

महत्व मिशन का उद्देश्य और महत्व एस्केपेड मिशन में 2 छोटे यान (ब्लू और गोल्ड) मंगल के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। इसका उद्देश्य यह समझना है कि सौर हवाएं ग्रह के वातावरण को कैसे प्रभावित करती हैं। यह मिशन वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की जलवायु और उसके इतिहास को समझने में मदद करेगा। इस मिशन से भविष्य में मंगल पर जीवन की संभावनाओं पर भी नई जानकारी मिलने की उम्मीद है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखें पोस्ट Today’s NG-2 launch is scrubbed due to weather, specifically the cumulus cloud rule. We’re reviewing opportunities for our next launch attempt based on forecasted weather. — Blue Origin (@blueorigin) November 9, 2025

तैयारी ब्लू ओरिजन की तकनीकी तैयारी यह लॉन्च ब्लू ओरिजन के भारी न्यू ग्लेन रॉकेट की दूसरी उड़ान होने वाली थी। कंपनी का लक्ष्य रॉकेट को अटलांटिक महासागर में स्वायत्त जहाज 'जैकलिन' पर सुरक्षित उतारना भी था। यह तकनीक रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करने में मदद करेगी। मौसम खराब होने के कारण कई बार देरी की गई, लेकिन अंततः मिशन नियंत्रकों को इसे स्थगित करना पड़ा। अब इस मिशन का अगला लॉन्च मौसम में सुधार पर निर्भर करेगा।