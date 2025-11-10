LOADING...
ब्लू ओरिजन ने न्यू ग्लेन रॉकेट का लॉन्च किया स्थगित, आखिर क्या है कारण?
खराब मौसम के कारण न्यू ग्लेन रॉकेट का लॉन्च स्थगित (तस्वीर: ब्लू ओरिजन)

ब्लू ओरिजन ने न्यू ग्लेन रॉकेट का लॉन्च किया स्थगित, आखिर क्या है कारण?

Nov 10, 2025
08:50 am
क्या है खबर?

ब्लू ओरिजन ने अपने न्यू ग्लेन रॉकेट से नासा के एस्केपेड मंगल मिशन का लॉन्च मौसम संबंधी कारणों से स्थगित कर दिया। यह मिशन भारतीय समयानुसार सोमवार (10 नवंबर) को रात 01:15 बजे केप कैनावेरल से उड़ान भरने वाला था, लेकिन क्यूम्यलस बादलों के कारण सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होने पर इसे रोकना पड़ा। कंपनी ने बताया कि खराब मौसम में लॉन्च करना जोखिम भरा हो सकता था, इसलिए अगले अवसर पर इसे दोबारा करने की योजना बनाई जाएगी।

महत्व 

मिशन का उद्देश्य और महत्व 

एस्केपेड मिशन में 2 छोटे यान (ब्लू और गोल्ड) मंगल के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। इसका उद्देश्य यह समझना है कि सौर हवाएं ग्रह के वातावरण को कैसे प्रभावित करती हैं। यह मिशन वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की जलवायु और उसके इतिहास को समझने में मदद करेगा। इस मिशन से भविष्य में मंगल पर जीवन की संभावनाओं पर भी नई जानकारी मिलने की उम्मीद है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें पोस्ट

तैयारी

ब्लू ओरिजन की तकनीकी तैयारी 

यह लॉन्च ब्लू ओरिजन के भारी न्यू ग्लेन रॉकेट की दूसरी उड़ान होने वाली थी। कंपनी का लक्ष्य रॉकेट को अटलांटिक महासागर में स्वायत्त जहाज 'जैकलिन' पर सुरक्षित उतारना भी था। यह तकनीक रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करने में मदद करेगी। मौसम खराब होने के कारण कई बार देरी की गई, लेकिन अंततः मिशन नियंत्रकों को इसे स्थगित करना पड़ा। अब इस मिशन का अगला लॉन्च मौसम में सुधार पर निर्भर करेगा।

प्रयास

अगले प्रयास की तैयारी जारी 

ब्लू ओरिजन ने बताया कि कंपनी अगले 24 घंटों में हालात की जांच करेगी और मौसम ठीक होने पर दोबारा लॉन्च की तैयारी करेगी। वैज्ञानिक इस मिशन को लेकर बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि यह मंगल के बारे में नई जानकारी दे सकता है और आगे के काम में मदद करेगा। कंपनी ने कहा कि सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए सही समय पर लॉन्च कर वे इस मिशन को पूरी तरह सफल बनाना चाहते हैं।