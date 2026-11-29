गेट्स का मानना है कि सरकारों को आधुनिक AI मॉडल्स को लेकर सख्त नियम बनाने चाहिए। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि अमेरिका में इन टूल्स को लॉन्च करने से पहले किसी तरह की आधिकारिक समीक्षा की जरूरत नहीं होती।

उन्होंने आज के खतरों को उन दमदार कोडिंग टूल्स से भी जोड़ा, जो अब इंसानों से बेहतर कोड लिख सकते हैं।

इस चिंता को माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्य नडेला ने भी उठाया है। हैकिंग के खतरों के अलावा गेट्स को डर है कि AI कोविड-19 से भी कहीं ज्यादा खतरनाक चीज बनाने में मदद कर सकता है।