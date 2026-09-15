बिल गेट्स की AI को संभालने के लिए अमेरिका-चीन को साथ आने की अपील

गेट्स को इस बात की चिंता है कि AI के कारण लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, सुरक्षा से जुड़े खतरे बढ़ सकते हैं और लोग इससे से भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जुड़ सकते हैं।

फिर भी उनका मानना है कि अगर, सोच-समझकर इसका इस्तेमाल किया जाए तो AI अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई को पाट सकता है।

इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनका फाउंडेशन अगले 2 सालों में कम से कम एक अरब डॉलर खर्च (करीब 95 अरब रुपये) करेगा।

इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवा और खेती-किसानी में इस तकनीक का इस्तेमाल करने में मदद करना है।