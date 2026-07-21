बीटा ने पेश किया MV250 विमान, बिना पायलट उड़ेगा 2,400 किलोमीटर

बीटा ने पेश किया MV250 विमान, बिना पायलट उड़ेगा 2,400 किलोमीटर
बीटा टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में फार्नबरो एयरशो में अपना नया MV250 विमान दिखाया है। यह एक पायलट रहित, हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक मिलिट्री विमान है।
इसे कंपनी के A250 विमान का ही एक एडवांस और बिना कॉकपिट वाला रूप कहा जा सकता है, जिसे खास तौर पर सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है।
यह विमान वर्टीकल उड़ान भर सकता है और उतर भी सकता है। एक बार में यह 2,400 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और करीब एक टन सामान भी ढो सकता है।
अमेरिकी सेना के लिए पास कर चुका परीक्षण
GE एयरोस्पेस और सिकोर्स्की ने मिलकर इस MV250 को तैयार किया है। इसमें ब्लैक हॉक जैसे मशहूर हेलीकॉप्टर्स की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिससे यह हल्का होने के बावजूद कम रखरखाव में भी लंबी दूरी तय कर सकता है।
इसका ऑटोनॉमस फ्लाइट सिस्टम (सिकोर्स्की का मैट्रिक्स) अमेरिकी सेना के लिए बिना चालक वाली परीक्षण उड़ानों में पहले ही कामयाबी हासिल कर चुका है।
कठिन परिस्थितियों में भी जल्दी से सामान या रसद पहुंचाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। यह मौजूदा प्रोडक्शन लाइनों का इस्तेमाल करने से अपनी लागत भी कम रखता है।
बीटा जल्द ही वास्तविक परिस्थितियों में और भी परीक्षण करने की योजना बना रहा है, ताकि इसकी क्षमताएं पूरी तरह से साबित हो सकें।