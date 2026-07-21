बीटा ने पेश किया MV250 विमान, बिना पायलट उड़ेगा 2,400 किलोमीटर

GE एयरोस्पेस और सिकोर्स्की ने मिलकर इस MV250 को तैयार किया है। इसमें ब्लैक हॉक जैसे मशहूर हेलीकॉप्टर्स की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिससे यह हल्का होने के बावजूद कम रखरखाव में भी लंबी दूरी तय कर सकता है।

इसका ऑटोनॉमस फ्लाइट सिस्टम (सिकोर्स्की का मैट्रिक्स) अमेरिकी सेना के लिए बिना चालक वाली परीक्षण उड़ानों में पहले ही कामयाबी हासिल कर चुका है।

कठिन परिस्थितियों में भी जल्दी से सामान या रसद पहुंचाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। यह मौजूदा प्रोडक्शन लाइनों का इस्तेमाल करने से अपनी लागत भी कम रखता है।

बीटा जल्द ही वास्तविक परिस्थितियों में और भी परीक्षण करने की योजना बना रहा है, ताकि इसकी क्षमताएं पूरी तरह से साबित हो सकें।