क्यों Z.ai ने अपने कोडिंग असिस्टेंट टूल्स पर लगाई रोक?
चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी Z.ai ने अपने कुछ कोडिंग असिस्टेंट टूल्स को फिलहाल रोक दिया है।
दरअसल, यूजर्स ने पाया कि उनका गिट कोड उनकी अनुमति के बिना विदेशी सर्वर पर भेजा जा रहा था। जांच में पता चला कि यह दिक्कत उसके Z कोड उत्पाद की एक डिफॉल्ट सेटिंग की वजह से थी, जो यूजर्स के कोडबेस को अपने आप इंडेक्स करती थी।
जीरो-डाटा रिटेंशन फीचर शुरू किया
सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के बाद Z.ai ने एक जीरो-डाटा रिटेंशन फीचर शुरू किया। कंपनी ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अपने लेटेस्ट AI मॉडल GLM-5.3 पर चलने वाले कोडिंग असिस्टेंट को ओपन-सोर्स भी कर दिया है। स्वतंत्र जांचों से यह पुष्टि हुई है कि अपलोड किया गया डाटा हटा दिया गया था।
Z.ai का कहना है कि वह अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा रही है और जल्द ही एक पूरी रिपोर्ट जारी करेगी, जिसमें बताया जाएगा कि यूजर्स को आगे कैसे सुरक्षित रखा जाएगा।
इसी बीच, इस विवाद में घिरी दूसरी चीनी कंपनी चेंगमिंग टेक्नोलॉजी ने मान लिया कि उसने गलत सबूतों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उसने अनधिकृत अपलोड के बारे में अपने पहले के दावों को वापस ले लिया।