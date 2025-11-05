ChatGPT पर गोपनीयता उजागर होने की है चिंता? उपयोग से पहले जान लें ये बातें
क्या है खबर?
डाटा लीक और ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच डाटा सुरक्षा और गोपनीयता सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में लोकप्रिय हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक भी इस परेशानी से अछूती नहीं है। देश में OpenAI के चैटबॉट ChatGPT का उपयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन यूजर्स को गोपनीयता उजागर होने का खतरा भी रहता है। ChatGPT का इस्तेमाल करने से पहले जान लें कि आपका डेटा कैसे संग्रहीत, समीक्षा या डिलीट किया जाता है।
समीक्षा
चैट की हो सकती है समीक्षा
चैट की समीक्षा: सिस्टम के प्रदर्शन की निगरानी, दुरुपयोग की जांच और मॉडल के व्यवहार में सुधार के लिए अधिकृत कर्मियों द्वारा चैट की समीक्षा की जा सकती है। इसलिए, यूजर्स को चैट में पहचान योग्य जानकारी, पासवर्ड या गोपनीय व्यावसायिक डाटा शेयर नहीं करने की सलाह दी जाती है। चैट हिस्ट्री ऑफ: यूजर सेटिंग में चैट हिस्ट्री को डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए चैट का उपयोग नहीं किया जाता है।
प्रशिक्षण
प्रशिक्षण के लिए हो सकता है इस्तेमाल
बेहतर प्रदर्शन के लिए उपयोग: डिफॉल्ट रूप से इनपुट और इंटरैक्शन का उपयोग मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा सकता है। एकत्रित किए डाटा में से पहचानकर्ता को हटा दिया जाता है। एंटरप्राइज और API यूजर्स के पास इसे बंद करने का विकल्प होता है। निजी फाइल्स तक पहुंच: ChatGPT यूजर के डिवाइस, व्यक्तिगत फाइल्स या ईमेल तक तब तक पहुंच नहीं सकता, जब तक कि उन्हें किसी चैट में अपलोड या शेयर न किया गया हो।
डिलीट
डाटा स्थायी रूप से हटाने का विकल्प
OpenAI यूजर्स को सेटिंग के माध्यम से अपने अकाउंट और उससे जुड़े सभी डाटा को हटाने की अनुमति देता है। एक बार हटाने की पुष्टि हो जाने पर चैट हिस्ट्री और यूजर डाटा AI कंपनी के सिस्टम से स्थायी रूप से हटा दिए जाते हैं। अगर, कोई इस डाटा को फिर से प्राप्त करना चाहत है तो इसका कोई विकल्प नहीं होता। यह GDPR जैसे वैश्विक डाटा सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।