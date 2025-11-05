LOADING...
कई AI टूल्स में बिल्ट-इन इमेज जनरेशन की सुविधा मिलती है (तस्वीर: फ्रीपिक)

फ्री में बनाना चाहते हैं AI इमेज, ये हैं 5 सबसे बेहतर टूल्स 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 05, 2025
07:24 am
क्या है खबर?

डिजिटल दौर में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। ऐसे कई AI टूल्स मौजूद हैं, जो न केवल काम आसान बनाते हैं, बल्कि रचनात्मक सोच को नई दिशा देते हैं। लार्ज लेंग्वेज मॉडल्स (LLMs) पर आधारित इन टूल्स से तैयार इमेज आकर्षक होने के साथ-साथ रचनात्मकता का एक अलग स्तर जोड़ती हैं। आज हम आपको 5 ऐसे AI टूल्स के बारे में बता रहे हैं, जिनसे फ्री इमेज बना सकते हैं।

ChatGPT का GPT-4o मॉडल 

OpenAI के ChatGPT में अब GPT-4o मॉडल के माध्यम से इन-बिल्ट इमेज जनरेशन की सुविधा शामिल है। यह यूजर्स को सीधे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से इमेज बनाने की सुविधा देता है। यह सिस्टम जटिल अनुरोधों की व्याख्या करता है और कई बार बदलाव को भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि यूजर चैट जारी रखकर स्टाइल, प्रकाश व्यवस्था या यथार्थवाद को एडजेस्ट कर सकते हैं। इसे तरह आप टेक्स्ट के माध्यम से फ्री में इमेज बना सकते हैं।

जेमिनी (नैनो बनाना) 

गूगल के जेमिनी में अब अपने जेमिनी 2.5 अपडेट में इमेज जेनरेशन शामिल है। यह सुविधा यूजर्स को सरल भाषा में लिखे प्रॉम्प्ट के माध्यम से इमेज बनाने और एडिट करने की अनुमति देती है। आंतरिक रूप से 'नैनो बनाना' कोडनेम वाला यह मॉडल 3D जैसे दृश्य, यथार्थवादी कैरेक्टर और स्टाइलिश कला का निर्माण कर सकता है। गूगल वर्कस्पेस के साथ एकीकरण इसे स्लाइड, रिपोर्ट या कॉन्सेप्ट स्केच के लिए उपयोगी बनाता है।

मिडजर्नी

यह शैलीगत, कलात्मक इमेज बनाने के लिए सबसे लोकप्रिय टूल्स में से एक है। डिस्कॉर्ड के माध्यम से संचालित यह सिनेमाई और भावनात्मक दृश्य प्रस्तुत करता है, जो अक्सर पेशेवर कॉन्सेप्ट आर्ट जैसे लगते हैं। इसका व्यापक रूप से फैशन डिजाइन, स्टोरी बोर्डिंग और रचनात्मक निर्देशन के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी कलात्मक रेंज और विशिष्ट रेंडरिंग शैली इसे डिजिटल कलाकारों के बीच एक शीर्ष विकल्प बनाती है। नए यूजर गूगल क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके अकाउंट बना सकते हैं।

एडोब फायरफ्लाई 

यह टूल फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और एक्सप्रेस में जनरेटिव AI को जोड़ता है। यह व्यावसायिक रूप से तैयार इमेज बनाता है और प्राकृतिक भाषा के माध्यम से एडिटिंग की सुविधा देता है। फायरफ्लाई का सबसे बड़ा फायदा एडोब के रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र से इसका जुड़ाव है, जो यूजर्स को निर्माण से लेकर पोस्ट-प्रोसेसिंग तक सहजता से आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। ये मॉडल लाइसेंस प्राप्त और सार्वजनिक-डोमेन कंटेंट पर प्रशिक्षित होते हैं, जिससे व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त हैं।

परप्लेक्सिटी AI 

इसके प्रो प्लान में इमेज जनरेशन की सुविधा शामिल है। यह यूजर्स को शोध या विषयों का सारांश देते समय विजुअल बनाने की सुविधा देती है। यूजर परप्लेक्सिटी से लिखित प्रतिक्रियाओं के साथ 'एक डायग्राम बनाने' या 'एक इन्फोग्राफिक बनाने' के लिए कह सकते हैं। इससे बनी हुई इमेज कलात्मक होने के बजाय कार्यात्मक होती हैं और तथ्यात्मक या शैक्षिक कंटेंट के लिए होती हैं। यह शोध या लेखन के दौरान त्वरित, प्रासंगिक इमेज की आवश्यकता को पूरा करता है।