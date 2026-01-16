इंस्टाग्राम से रील डाउनलोड करने से पहले इन बातों को जरूर समझें

आजकल इंस्टाग्राम रील्स देखना आम हो गया है, लेकिन उन्हें डाउनलोड करने से पहले नियम समझना बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम ऐप के अंदर रील्स सेव करने की सुविधा देता है, लेकिन किसी दूसरे यूज़र का वीडियो बिना अनुमति डाउनलोड करना या दोबारा पोस्ट करना गलत हो सकता है। ऐसा करने पर कॉपीराइट नियम टूट सकते हैं। इसलिए किसी भी रील को डाउनलोड करने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन-सा तरीका सही है और कौन-सा गलत।

#1 इंस्टाग्राम का सेव फीचर सबसे आसान रास्ता अगर आप किसी रील को बाद में देखना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का सेव फीचर सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। रील के नीचे दिख रहे बुकमार्क निशान पर टैप करते ही वीडियो आपके अकाउंट में सेव हो जाता है। इसके बाद आप उसे कभी भी देख सकते हैं। इसमें वीडियो फोन में डाउनलोड नहीं होता, इसलिए कोई कानूनी दिक्कत नहीं आती। इसके साथ ही, किसी बाहरी ऐप की जरूरत भी नहीं पड़ती है।

#2 अपनी बनाई रील्स को कैसे डाउनलोड करें? अगर रील आपने खुद बनाई है, तो उसे डाउनलोड करना बिल्कुल सही और सुरक्षित है। अपनी रील खोलें और ऊपर दिए गए तीन डॉट पर टैप करें। यहां डाउनलोड का विकल्प मिलेगा। इस पर टैप करते ही वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगा। यह वीडियो आपका खुद का है, इसलिए इसमें किसी तरह की अनुमति या कॉपीराइट की चिंता नहीं रहती है। यह तरीका नए यूजर्स के लिए भी काफी आसान है।

Advertisement