कैसे बनाएं मजबूत पासवर्ड? जानिए इसके आसान तरीके

डिजिटल दौर में मजबूत पासवर्ड बनाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। साइबर खतरों के लगातार बढ़ने के कारण एक मजबूत पासवर्ड ही आपको किसी भी बिना इजाजत पहुंच से बचाने की पहली ढाल हो सकता है। कई लोगों को ऐसे पासवर्ड बनाने में अभी भी दिक्कत आती है, जो सुरक्षित भी हों और याद रखने में भी आसान रहें। यहां ऐसे तरीके बताए जा रहे हैं, जिनकी मदद से ऐसे पासवर्ड बना पाएंगे, जो ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाएंगे।

#1 पासफ्रेज का इस्तेमाल करें पासफ्रेज में सिर्फ एक शब्द के बजाय शब्दों का एक क्रम या पूरा वाक्य इस्तेमाल होता है। यह तरीका पासवर्ड को याद रखने में आसान बनाता है। इसके साथ ही उसकी मजबूती भी बढ़ाता है। उदाहरण के लिए BlueSky@Sunrise2023!*- इसमें शब्द, अंक और खास सिंबल (प्रतीक) मिले हुए हैं। आमतौर पर एक छोटा और बहुत मुश्किल पासवर्ड होने से ज्यादा सुरक्षित एक लंबा पासफ्रेज होता है, जिसे किसी के द्वारा तोड़ना आसान नहीं होता।

#2 बेतरतीब कैरेक्टर शामिल करें अपने पासवर्ड में कुछ बेतरतीब कैरेक्टर जोड़ने से उसे तोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। आप @, #, $ जैसे सिंबल और अंक अक्षरों या शब्दों के बीच में डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए P@ssw0rd#2023! जैसा पासवर्ड Password123 से कहीं ज्यादा मजबूत और सुरक्षित माना जाता है। यह बेतरतीबी हमलावरों के लिए अंदाजा लगाना या ऑटोमैटिक टूल का इस्तेमाल करके पासवर्ड का पता लगाना कठिन बना देती है।

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#3 अपनी निजी जानकारी का इस्तेमाल न करें पासवर्ड बनाते समय अपनी ऐसी निजी जानकारी का इस्तेमाल करने से बचें, जो आसानी से किसी को मिल सकती हो। इसमें आपका नाम, जन्मतिथि या आपसे जुड़ी कोई भी ऐसी चीज शामिल है। हमलावर सोशल मीडिया या सार्वजनिक रिकॉर्ड के जरिए ऐसी जानकारी आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके बजाय, ऐसे शब्द या वाक्य चुनें, जिनका आपसे कोई लेना-देना न हो और वे किसी भी तरह से आपसे जुड़े न हों।

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#4 पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें पासवर्ड मैनेजर ऐसे टूल होते हैं, जो मुश्किल पासवर्ड खुद बनाते हैं और उन्हें सुरक्षित तरीके से स्टोर करके रखते हैं। वे आपके डाटा को एन्क्रिप्ट कर देते हैं, जिससे सिर्फ आप ही उस तक पहुंच पाते हैं। पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करके आप कई सारे अकाउंट को आसानी से संभाल सकते हैं, आपको हर एक पासवर्ड को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। यह हर अकाउंट के लिए एक अलग पासवर्ड इस्तेमाल करने को बढ़ावा देता है।