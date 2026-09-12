बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया AI आधारित बॉब वर्ल्ड 2.0 ऐप

इस ऐप में आप बोलकर ही अपने लेन-देन निपटा सकते हैं और कई सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। अब बार-बार टैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

यह ऐप अलग-अलग यूजर्स जैसे मिलेनियल्स (जनरेशन Y), अप्रवासी भारतीय (NRI), महिलाएं और वरिष्ठ लोगों के लिए खास तरह के अनुभव भी देता है।

बैंक के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) देबदत्त चांद ने कहा कि बॉब वर्ल्ड 2.0 का मकसद सुरक्षित टेक्नोलॉजी और पर्सनलाइज्ड टूल्स के साथ ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरना है।

साथ ही, यह BOB की उस पहल का हिस्सा है, जिसके तहत वह अपने बड़े ग्लोबल कस्टमर बेस के लिए डिजिटल बैंकिंग को और भी आसान बनाना चाहता है।