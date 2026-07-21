ऑरिगो AI के इस्तेमाल से अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बचा रही करोड़ों रुपये

बेंगलुरु से ताल्लुक रखने वाले बालाजी श्रीनिवासन ने ऑरिगो नाम की एक कंपनी शुरू की है। यह कंपनी चुपचाप अमेरिका में सड़कों, पुलों और सरकारी प्रोजेक्ट्स के बनने और उनकी देखभाल के तरीके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके बड़ा बदलाव ला रही है।

ऑरिगो के पास 20 सालों का निर्माण से जुड़ा डाटा है। इसे इस्तेमाल करने वालों में अमेरिकी राज्य की सरकारी एजेंसियां और एमट्रैक जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं।

इस डाटा और अनुभव की मदद से कंपनी करीब 500 अरब डॉलर (करीब 47,000 अरब रुपये) के बड़े पूंजीगत कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी जमा कर पाती है। इससे शहरों को और बेहतर तरीके से चलाने में आसानी होती है।