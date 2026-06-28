AWS ने 20 फीसदी तक बढ़ाईं ML सेवाओं की कीमतें

HBM की कमी से AI की बढ़ती लागत

कई कंपनियां अपने AI ऐप्स चलाने के लिए AWS पर बहुत निर्भर करती हैं। ऐसे में कीमतों में बार-बार हो रही यह बढ़ोतरी कंपनियों और ग्राहकों के लिए भी चीजों को महंगा कर सकती है।

इसका मुख्य कारण है पूरी दुनिया में हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) की भारी कमी है, जो ताकतवर GPUs बनाने के लिए बेहद जरूरी होती है।

जैसे-जैसे इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, माइक्रोन और SK हाईनिक्स जैसी चिप बनाने वाली कंपनियां इसका खूब फायदा उठा रही हैं। नतीजतन पूरे उद्योग में लागत लगातार ऊंची बनी हुई है।