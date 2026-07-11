उड़न तश्तरी पर अब वैज्ञानिक देंगे जवाब, व्हाइट हाउस ने एवी लोएब को सौंपी जिम्मेदारी

सरकार से पारदर्शिता और फंडिंग की मांग

लोएब बताते हैं कि इस पूरे काम में सबूत और पारदर्शिता सबसे जरूरी हैं। इस काउंसिल में एस्ट्रोफिजिक्स, ओशनोग्राफी, साइकोलॉजी और कई दूसरे विज्ञान के क्षेत्रों के वैज्ञानिक शामिल हैं।

वे चाहते हैं कि सरकार और शोधकर्ताओं के बीच बातचीत पहले से बेहतर हो। इसके साथ ही, वे सरकार से ज्यादा पारदर्शिता और पर्याप्त फंडिंग की मांग कर रहे हैं, ताकि सामने आने वाली जानकारियों पर लोग पूरा भरोसा कर सकें।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर, इस काउंसिल को अच्छा डाटा और पर्याप्त समर्थन मिलता है तो शायद हमें इन रहस्यमयी घटनाओं के असली जवाब मिल पाएंगे। साथ ही, यह भी पता चल पाएगा कि धरती की सुरक्षा के लिए इनका क्या मायने है।