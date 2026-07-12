अंतरिक्ष में ISS पर बायोप्रिंट हुए गुर्दे-लिवर के टिशू

ऑक्सिलियम के नमूने धरती पर वापस लौटे

इन सभी बायोप्रिंटेड नमूनों को 17 जून को स्पेस-X ड्रैगन कैप्सूल के जरिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया। WFIRM के एंथनी अतला ने बताया कि माइक्रो ग्रेविटी की वजह से कोशिकाएं एक समान रूप से फैलती हैं, जो इस्तेमाल लायक मेडिकल टिशू बनाने के लिए बहुत जरूरी है।

ऑक्सिलियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जैकब कॉफलर ने कहा कि इससे साबित होता है कि उनकी तकनीक कई तरह के टिशू बना सकती है।