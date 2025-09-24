ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया प्रतिबंध का दायरा बढ़ाया, व्हाट्सऐप और रेडिट भी होंगे शामिल

ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ सोशल मीडिया साइटों पर लगे प्रतिबंधों के दायरे को और बढ़ा दिया है। व्हाट्सऐप , रेडिट, ट्विच और रोबॉक्स जैसी कंपनियां अब उन साइटों में शामिल हो सकती हैं, जिनको 16 साल से कम उम्र के लोग नहीं चला पाएंगे। पहले फेसबुक, स्नैपचैट, टिक-टॉक और यूट्यूब इस सूची में थे। ई-सेफ्टी कमिश्नर जूली इनमैन ग्रांट ने कंपनियों को स्व-मूल्यांकन करने के लिए पत्र भेजे और स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

प्रतिक्रिया प्लेटफॉर्म रख सकते हैं अपना पक्ष इस सूची में पिनट्रेस्ट, लेगो प्ले, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म किक और गेमिंग प्लेटफॉर्म स्टीम भी शामिल हैं। ABC के अनुसार, अगर कंपनियों को लगता है कि उन्हें छूट मिलनी चाहिए तो उन्हें अपना पक्ष रखना होगा। रोबॉक्स ने स्पष्ट किया कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है और इसलिए प्रतिबंध के योग्य नहीं है। उन्होंने ई-सेफ्टी को अपनी स्थिति बता दी है और कहा कि वे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में ही काम करते हैं।

जुर्माना नियमों का पालन न करने पर लगेगा जुर्माना ऑस्ट्रेलिया के नियमों के अनुसार, ई-सेफ्टी कमीशन द्वारा नियमों का पालन न करने पर कंपनियों पर 4.95 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 290 करोड़ रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि वर्तमान कानून अस्पष्ट है और इसे लागू करना मुश्किल होगा। कंपनियों ने इसे समस्याग्रस्त और जल्दबाजी में बनाया गया बताया है। सरकार का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन खतरनाक सामग्री से बचाना है, लेकिन नियमों को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।