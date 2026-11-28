यूनाइटेड किंगडम (UK) की अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के गलत इस्तेमाल से बड़ी परेशानियां खड़ी हो गई हैं। इस साल अब तक कम से कम 25 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां लोगों ने AI टूल्स का गलत ढंग से इस्तेमाल किया।

एक ऐसे ही मामले में एक पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट का इस्तेमाल किया। उसने पीड़ित से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग से विक्टिम पर्सनल स्टेटमेंट (VPS) तैयार किया था।

उसका मकसद था कि इस बयान से लोगों की भावनाएं और भड़कें, जिससे दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।

ऐसे कदमों से यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अदालती कार्रवाई में AI का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं?