2026 में नया स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करेगी आसुस, AI पर देगी ध्यान

आसुस ने साफ कर दिया है कि वह साल 2026 में कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करेगी। यह जानकारी कंपनी के चेयरमैन जॉनी शिह ने ताइवान में एक इवेंट के दौरान दी। उन्होंने कहा कि भविष्य में नए मोबाइल फोन मॉडल जोड़ने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इस बयान के बाद माना जा रहा है कि आसुस धीरे-धीरे एंड्रॉयड स्मार्टफोन बाजार से दूरी बना सकती है। हालांकि, कंपनी ने पूरी तरह बाहर निकलने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

सपोर्ट मौजूदा यूजर्स को मिलता रहेगा सपोर्ट आसुस ने कहा है कि जो लोग अभी आसुस स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। कंपनी अपने मौजूदा ग्राहकों को सॉफ्टवेयर अपडेट और वारंटी से जुड़ी सेवाएं देती रहेगी। यानी पुराने फोन अचानक बेकार नहीं होंगे। इससे पहले भी रिपोर्ट आई थी कि 2026 में आसुस कोई नया फोन नहीं लाएगा। चेयरमैन के बयान से उन रिपोर्ट्स की पुष्टि होती नजर आ रही है, हालांकि भविष्य को लेकर पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं है।

सवाल ROG और जेनफोन सीरीज पर भी सवाल आसुस की पहचान ROG गेमिंग फोन और जेनफोन फ्लैगशिप सीरीज से रही है, लेकिन बीते करीब एक साल में कंपनी ने कोई नया टॉप-एंड स्मार्टफोन पेश नहीं किया। फिलहाल ROG फोन 8 और ROG फोन 9 वेबसाइट पर दिखते हैं, लेकिन कई देशों में ये स्टॉक से बाहर हैं। जेनफोन सीरीज का भी जिक्र नहीं हो रहा है। इससे खास तौर पर गेमिंग स्मार्टफोन सेगमेंट में आसुस की मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

