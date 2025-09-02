अंतरिक्ष में कपड़े धूल सकेंगे अंतरिक्ष यात्री, इस देश में बनाई गई खास वॉशिंग मशीन

अंतरिक्ष में कपड़े धोने की सुविधा न होने के कारण अंतरिक्ष यात्री अपने कपड़े बार-बार पहनते हैं और बाद में उन्हें फेंकना पड़ता है। इस समस्या का समाधान बीजिंग के शोधकर्ताओं ने ढूंढ निकाला है। उन्होंने एक छोटी वॉशिंग मशीन तैयार की है जो बिना डिटर्जेंट और बहुत कम पानी के कपड़े साफ कर सकती है। यह मशीन धुंध और ओजोन का उपयोग करती है और अंतरिक्ष मिशनों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है।

काम मशीन का आकार और काम करने का तरीका शोधकर्ताओं के अनुसार, यह मशीन आकार में एक छोटे सूटकेस जैसी है और इसका वजन लगभग 12 किलोग्राम है। यह प्रत्येक चक्र में केवल 400 मिलीलीटर पानी का उपयोग करती है, जिसे अल्ट्रासोनिक एटमाइजेशन के जरिए धुंध के रूप में फैलाया जाता है। डिटर्जेंट की जगह पराबैंगनी प्रकाश से ओजोन तैयार किया जाता है, जो कीटाणुओं को नष्ट करता है और कपड़ों को बार-बार पहनने पर भी सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखता है।

खासियत खासियत और फायदे इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत कम पानी खर्च करती है और किसी भी रसायन की जरूरत नहीं पड़ती। यह कपड़ों को साफ करने के साथ-साथ उन्हें कीटाणुरहित भी करती है। टीम का कहना है कि इस तकनीक के इस्तेमाल से लंबे मिशनों में कपड़े ले जाने का बोझ लगभग 60 प्रतिशत तक घट सकता है। यह उन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खासतौर पर उपयोगी होगी जो महीनों तक अंतरिक्ष में रहते हैं।