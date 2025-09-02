प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 का किया उद्घाटन, 3 दिन चलेगा सम्मेलन
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (2 सितंबर) नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में सेमीकॉन इंडिया मिशन, फैब परियोजनाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), निवेश और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। यह 3 दिवसीय सम्मेलन 2 से 4 सितंबर तक चलेगा और भारत में मजबूत तथा टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने पर केंद्रित है। इस सम्मेलन का मकसद भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अग्रणी शक्ति बनाना है।
उद्देश्य
वैश्विक भागीदारी और उद्देश्य
इस सम्मेलन में 33 देशों की लगभग 350 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं और इसमें 20 हजार से ज्यादा लोगों की मौजूदगी दर्ज होगी। आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। दुनियाभर के विशेषज्ञ यहां नए निवेश अवसरों, अनुसंधान, नवाचार और नीतिगत पहलों पर चर्चा करेंगे। इससे भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने में मदद मिलेगी।
संबोधन
मंत्री अश्विनी वैष्णव का संबोधन
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री को 'विक्रम 32-बिट प्रोसेसर' और 4 स्वीकृत परियोजनाओं के परीक्षण चिप्स भेंट किए। यह पूरी तरह 'मेक-इन-इंडिया' माइक्रोप्रोसेसर है, जिसे इसरो सेमीकंडक्टर लैब ने विकसित किया है। वैष्णव ने कहा कि कुछ साल पहले शुरू हुआ सेमीकंडक्टर मिशन आज बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने है और दुनिया भारत की प्रगति पर विश्वास से देख रही है।
महत्व
सम्मेलन का महत्व क्या है?
प्रधानमंत्री मोदी इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में कल यानी 3 सितंबर को भी शामिल होंगे और बड़ी टेक कंपनियों के CEO के साथ मुलाकात करेंगे। सम्मेलन में सेमीकंडक्टर फैब्स, AI, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। इसके साथ ही, निवेश को आकर्षित करने और राज्यों की नीतियों को और मजबूत बनाने पर भी विचार किया जाएगा। यह आयोजन भारत के तकनीकी भविष्य को दिशा देने में अहम साबित होगा।
अन्य
अब तक की कॉन्फ्रेंस और प्रतिनिधिमंडल
इस बार का आयोजन अब तक का सबसे बड़ा है, जिसमें 48 देशों से 2,500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इनमें 50 वैश्विक स्टार्स और 150 विशेषज्ञ वक्ता भी मौजूद हैं। इससे पहले सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 में बेंगलुरु, 2023 में गांधीनगर और 2024 में दिल्ली में आयोजित हो चुकी है। इस बार के सम्मेलन से भारत के सेमीकंडक्टर रोडमैप को और गति मिलने की उम्मीद है, खासकर घरेलू चिप निर्माण की दिशा में।