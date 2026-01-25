अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र से सम्मानित, जानिए क्या रही है उनकी उपलब्धि

मिशन

अंतरिक्ष में हासिल की थी यह उपलब्धि

शुभांशु शुक्ला ने 26 जून, 2025 को नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से स्पेस-X के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से ISS पर पहुंचकर इतिहास रच दिया था। वे राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष यात्रा करने वाले वे दूसरे भारतीय हैं। उन्होंने स्पेस में करीब 20 दिनों लंबा समय बिताया और 14 जुलाई को पृथ्वी पर लौटे थे। वहां उन्होंने 60 से ज्यादा प्रयोग किए, जिनमें जैवचिकित्सा विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, कृषि, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उन्नत सामग्री विज्ञान जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं।