अंतरिक्ष की यात्रा के बाद भारत लौटे शुभांशु शुक्ला, प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात 

बयान

मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या कहा?

मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुभांशु शुक्ला की वतन वापसी को गौरव का क्षण बताया। उनके साथ ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर भी थे, जिन्हें ISS मिशन के लिए भारत के नामित बैकअप थे। दिल्ली हवाई अड्डे पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन और छात्रों के एक समूह ने भी अंतरिक्ष यात्री शुक्ला का स्वागत किया। वह रविवार को अपने गृहनगर लखनऊ जाएंगे और 22-23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भाग लेने दिल्ली लौटेंगे।