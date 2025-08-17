अंतरिक्ष की यात्रा के बाद भारत लौटे शुभांशु शुक्ला, प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात
क्या है खबर?
अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला रविवार सुबह अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के बाद भारत लौट आए। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद अपने परिवार से मिलने लखनऊ जा सकते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शुक्ला की पत्नी और बेटे सहित परिवार ने उनका स्वागत किया। वहां मौजूद लोगों ने तिरंगा लहराकर उनका अभिवादन किया।
बयान
मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या कहा?
मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुभांशु शुक्ला की वतन वापसी को गौरव का क्षण बताया। उनके साथ ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर भी थे, जिन्हें ISS मिशन के लिए भारत के नामित बैकअप थे। दिल्ली हवाई अड्डे पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन और छात्रों के एक समूह ने भी अंतरिक्ष यात्री शुक्ला का स्वागत किया। वह रविवार को अपने गृहनगर लखनऊ जाएंगे और 22-23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भाग लेने दिल्ली लौटेंगे।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली हवाई अड्डे पर शुक्ला का हुआ स्वागत
A moment of pride for India! A moment of glory for #ISRO! A moment of gratitude to the dispensation that facilitated this under the leadership of PM @narendramodi.— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) August 16, 2025
India’s Space glory touches the Indian soil… as the iconic son of Mother India, #Gaganyatri Shubhanshu Shukla… pic.twitter.com/0QJsYHpTuS
मिशन
क्या था शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन?
शुक्ला ISS के लिए एक्सिओम-4 मिशन के लिए अमेरिका में एक वर्ष का प्रशिक्षण लेने के बाद भारत लौटे हैं। उन्होंने 25 जून को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। 26 जून को ISS पर पहुंचने के बाद उन्होंने अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 60 से अधिक प्रयोगों में हिस्सा लिया और 18 दिन गुजारने के बाद 15 जुलाई को पृथ्वी पर वापस लौट आए।