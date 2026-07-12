अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने ISS से कैद की आकाशगंगा की शानदार तस्वीर

यूजर्स ने तस्वीर की जमकर की तारीफ

पेटिट ने इस तस्वीर को ऑनलाइन शेयर किया था। उन्होंने इसके साथ लिखा था कि यह पृथ्वी के शहरों की रोशनी के ऊपर मिल्की वे का नजारा है। लोगों ने इस तस्वीर को खूब सराहा।

एक यूजर ने तो पृथ्वी को ब्रह्मांडीय रोशनी का तालाब बताया, वहीं दूसरे लोगों ने इसे अविश्वसनीय और बेहतरीन कहा।

इस फोटो ने कई लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और यह अहसास दिलाया कि हम सब कैसे इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं।