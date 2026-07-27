एस्ट्राजेनेका की अल्टोमिरीस दवा को ट्रायल में लगा झटका

अल्टोमिरीस बच्चों पर किए गए एक अलग परीक्षण में काफी सफल रही है। इसमें 26 सप्ताह में जीवित रहने की दर 87.2 फीसदी और एक साल में 73.4 फीसदी दर्ज की गई।

इन अच्छे नतीजों के चलते एस्ट्राजेनेका अब बच्चों के लिए नियामक एजेंसियों को आवेदन दाखिल करने की तैयारी में है।

साथ ही, वयस्कों के लिए आगे क्या कदम उठाने हैं, इस पर भी वह स्वास्थ्य अधिकारियों से चर्चा कर रही है।

हाल ही में मिली चुनौतियों और कुछ अन्य दवाओं की नाकामी के बावजूद भी कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 20 नई उपचार पद्धतियां पेश करना और सालाना 80 अरब डॉलर (करीब 7,600 अरब रुपये) का राजस्व कमाना है।