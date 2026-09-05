FDA ने दी स्तन कैंसर की एस्ट्रोजेनेका दवा को त्वरित मंजूरी
एस्ट्रोजेनेका को अपनी स्तन कैंसर की दवा कैमिजेस्ट्रेंट के लिए खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) से त्वरित मंजूरी मिल गई है। इस दवा का ब्रांड नाम एटकमा होगा।
यह दवा मेटास्टैटिक स्तन कैंसर के एक खास जेनेटिक रूप से जूझ रहे मरीजों के लिए है। इसे दूसरे इलाजों के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
खास बात यह है कि FDA के एक सलाहकार पैनल को इसके असरदार होने पर कुछ संदेह थे, फिर भी इसे मंज़ूरी मिल गई।
बीमारी बढ़ने से रोकती है दवा
कैमिजेस्ट्रेंट कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने में मदद करने वाले एस्ट्रोजन को रोक देती है। अध्ययनों में सामने आया है कि इस दवा ने बीमारी को 6 महीने से ज्यादा समय तक बढ़ने से रोके रखा।
इस दवा का इस्तेमाल करने के लिए मरीजों में एक खास तरह का म्यूटेशन होना जरूरी है, जिसकी पहचान FDA से मंजूर टेस्ट के जरिए की जाती है।
यह जीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पास्कल सोरियट के नेतृत्व में एस्ट्रोजेनेका की ऑन्कोलॉजी (कैंसर चिकित्सा) पाइपलाइन को और मजबूती देगी।