FDA ने दी स्तन कैंसर की एस्ट्रोजेनेका दवा को त्वरित मंजूरी

कैमिजेस्ट्रेंट कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने में मदद करने वाले एस्ट्रोजन को रोक देती है। अध्ययनों में सामने आया है कि इस दवा ने बीमारी को 6 महीने से ज्यादा समय तक बढ़ने से रोके रखा।

इस दवा का इस्तेमाल करने के लिए मरीजों में एक खास तरह का म्यूटेशन होना जरूरी है, जिसकी पहचान FDA से मंजूर टेस्ट के जरिए की जाती है।

यह जीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पास्कल सोरियट के नेतृत्व में एस्ट्रोजेनेका की ऑन्कोलॉजी (कैंसर चिकित्सा) पाइपलाइन को और मजबूती देगी।