सॉफ्टवेयर युग खत्म, अब AI में अगुवाई करने का वक्त- अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय IT सेक्टर को संबोधित करते हुए कहा कि अब पुराने सॉफ्टवेयर के काम से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में अगुवाई करने का वक्त आ गया है।
हैदराबाद में भाषण देते हुए उन्होंने AI को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अगला बड़ा मोड़ बताया। साथ ही, उन्होंने तकनीकी कंपनियों और विश्वविद्यालयों को मिलकर काम करने का सुझाव दिया।
सरकार एक नया AI पाठ्यक्रम भी तैयार कर रही है, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीक से जुड़ी नौकरियों में आसानी से जगह मिल पाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र 20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान
वैष्णव ने भारत के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की भी बात की। उन्होंने जानकारी दी कि फिलहाल 12 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ ने तो चिप्स का निर्यात करना भी शुरू कर दिया है। आज मोबाइल फोन भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन गया है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग 13 लाख करोड़ से बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। ऐसे में, तकनीक में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए पहले से कहीं ज्यादा नए अवसर तैयार हो रहे हैं।