स्मार्ट ग्लासेज बनाने वाली सबवोकल ने जुटाए 13 लाख डॉलर

ये चश्मे रेडियो-फ्रीक्वेंसी सेंसर (कैमरे नहीं) का इस्तेमाल करते हैं। ये सेंसर आपके मुंह से शब्द बोलते समय चेहरे की मांसपेशियों में होने वाली बहुत बारीक हरकतों को पढ़ते हैं और उन्हें 200 शब्द प्रति मिनट से भी तेज रफ्तार से टेक्स्ट में बदल देते हैं। ये चश्मे न तो कोई आवाज रिकार्ड करते हैं और न ही कोई वीडियो बनाते हैं, जिससे आपकी बातचीत पूरी तरह गोपनीय रहती है। अभी इन चश्मों की प्री-ऑर्डर बुकिंग शुरू हो गई है। इनकी सामान्य कीमत 699 डॉलर (करीब 66,000 रुपये) रखी गई है, लेकिन जो ग्राहक पहले इन्हें बुक करेंगे, उन्हें ये 499 डॉलर (करीब 47,000 रुपये) में मिल जाएंगे।