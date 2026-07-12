जरूरी सुविधाओं की कमी के कारण 2027 तक अटके 40 फीसदी नए डाटा सेंटर टेक्नोलॉजी Jul 12, 2026

दुनियाभर में नए डाटा सेंटर बनाने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 40 फीसदी प्रस्तावित डाटा क्षमता अटक सकती है। इस कारण इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की रफ्तार धीमी पड़ रही है।

इसकी वजह बिजली ग्रिडों का साथ न दे पाना, ट्रांसफार्मर्स की कमी और AI के लिए जरूरी कूलिंग तकनीक का अभी तक तैयार न होना है। इन समस्याओं के 2027 के बाद ही सुलझने की उम्मीद है।