आईफोन 18 प्रो के प्री-ऑर्डर से पहले ऐपल वेबसाइट हुई ठप

आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स के प्री-ऑर्डर शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे थे कि शनिवार (12 सितंबर) को ऐपल की आधिकारिक वेबसाइट अचानक डाउन हो गई।

वेबसाइट पर जल्दी से बुकिंग करने की उम्मीद से पहुंचने वाले लोगों को एक नीली स्प्लैश स्क्रीन दिखी, जिस पर लिखा था, 'हमें यह शुरुआती उत्साह बहुत पसंद है।' इस स्क्रीन पर यह भी बताया गया कि प्री-ऑर्डर भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू होंगे।