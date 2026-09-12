आईफोन 18 प्रो के प्री-ऑर्डर से पहले ऐपल वेबसाइट हुई ठप
आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स के प्री-ऑर्डर शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे थे कि शनिवार (12 सितंबर) को ऐपल की आधिकारिक वेबसाइट अचानक डाउन हो गई।
वेबसाइट पर जल्दी से बुकिंग करने की उम्मीद से पहुंचने वाले लोगों को एक नीली स्प्लैश स्क्रीन दिखी, जिस पर लिखा था, 'हमें यह शुरुआती उत्साह बहुत पसंद है।' इस स्क्रीन पर यह भी बताया गया कि प्री-ऑर्डर भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू होंगे।
भारत में कितनी है इन मॉडल्स की कीमत?
ऐपल के 'सरप्राइज एंड शाइन' इवेंट में लॉन्च किए गए इन नए आईफोन की भारत में शुरुआती कीमत प्रो मॉडल के लिए 1.64 लाख रुपये और प्रो मैक्स मॉडल के लिए 1.79 लाख रुपये है। आप इन्हें ब्लैक, सिल्वर, ग्लेशियर या बरगंडी रंग में खरीद सकते हैं।
इन फोन के लिए प्री-ऑर्डर शाम 5:30 बजे से केवल ऐपल की वेबसाइट पर ही नहीं, बल्कि क्रोमा, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी शुरू होंगे।
18 सितंबर को होंगे डिलीवर
दोनों ही मॉडल 18 सितंबर से ग्राहकों तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे तो अब आपके पास इन्हें खरीदने का मौका है!