ऐपल के नए CEO जॉन टर्नस ने बदला कंपनी में कामकाज का तरीका
ऐपल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जॉन टर्नस कंपनी के कामकाज को एक नया रूप दे रहे हैं। वे उत्पाद डिजाइन और इंजीनियरिंग पर खास ध्यान दे रहे हैं, जबकि टिम कुक के समय में प्रशासनिक काम पर ज्यादा जोर रहता था।
कुक का तरीका जहां प्रशासनिक कामों पर केंद्रित था, वहीं टर्नस अब इससे अलग हटकर रचनात्मकता को आगे बढ़ा रहे हैं। टर्नस ने कंपनी के व्यावसायिक और बड़े फैसले संभालने की जिम्मेदारी मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) केवन परेख और मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) साहिब खान को सौंपी है।
खुद टर्नस हार्डवेयर से जुड़े प्रमुख लोगों, जैसे जॉनी सरुजी और टॉम मारिबे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि नए और अभिनव विचारों को हकीकत में बदला जा सके।
डिजाइन टीमें सीधे टर्नस को करती हैं रिपोर्ट
यह पहला मौका है, जब ऐपल की डिजाइन टीमें सीधे टर्नस को रिपोर्ट करेंगी। इससे पहले ये टीमें जेफ विलियम्स या टिम कुक जैसे बड़े अधिकारियों को रिपोर्ट करती थीं। अब टर्नस खुद सीधे तौर पर इन टीमों का नेतृत्व करेंगे।
वे अक्सर डिजाइन स्टूडियो में देखे जाते हैं, जिससे इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम करने का महत्व और बढ़ गया है। कंपनी की रचनात्मकता को और बढ़ाने के लिए वे बेल्जियम के डिजाइनर जूलियन रेनॉल्ट जैसे नए प्रतिभाशाली लोगों को भी साथ ला रहे हैं। टर्नस का इंजीनियरिंग से जुड़ा अपना अनुभव, बेहतरीन आइडियाज को असली उत्पादों में बदलने का काम आसान कर देता है। इसी कारण, ऐपल में टीमवर्क अब पहले से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ और मजबूत लग रहा है।