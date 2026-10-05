ऐपल के नए CEO जॉन टर्नस ने बदला कंपनी में कामकाज का तरीका

यह पहला मौका है, जब ऐपल की डिजाइन टीमें सीधे टर्नस को रिपोर्ट करेंगी। इससे पहले ये टीमें जेफ विलियम्स या टिम कुक जैसे बड़े अधिकारियों को रिपोर्ट करती थीं। अब टर्नस खुद सीधे तौर पर इन टीमों का नेतृत्व करेंगे।

वे अक्सर डिजाइन स्टूडियो में देखे जाते हैं, जिससे इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम करने का महत्व और बढ़ गया है। कंपनी की रचनात्मकता को और बढ़ाने के लिए वे बेल्जियम के डिजाइनर जूलियन रेनॉल्ट जैसे नए प्रतिभाशाली लोगों को भी साथ ला रहे हैं। टर्नस का इंजीनियरिंग से जुड़ा अपना अनुभव, बेहतरीन आइडियाज को असली उत्पादों में बदलने का काम आसान कर देता है। इसी कारण, ऐपल में टीमवर्क अब पहले से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ और मजबूत लग रहा है।