गूगल ने जेमिनी फॉर होम पेश किया है

गूगल के नए AI असिस्टेंट 'जेमिनी फॉर होम' की क्या है खासियत?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:11 am Aug 21, 202510:11 am

क्या है खबर?

गूगल ने अपने स्मार्ट होम इकोसिस्टम के लिए नया अपग्रेड 'जेमिनी फॉर होम' पेश किया है। यह वॉयस असिस्टेंट गूगल के जेमिनी AI पर आधारित होगा और धीरे-धीरे नेस्ट स्मार्ट स्पीकर और डिस्प्ले पर मौजूदा गूगल असिस्टेंट की जगह लेगा। कंपनी का दावा है कि यह बदलाव पिछले 6 सालों में स्मार्ट डिस्प्ले में किया गया सबसे बड़ा सुधार होगा। नया असिस्टेंट घर के स्मार्ट उपकरणों को और आसान व प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित करने का अनुभव देगा।