गूगल के नए AI असिस्टेंट 'जेमिनी फॉर होम' की क्या है खासियत?
क्या है खबर?
गूगल ने अपने स्मार्ट होम इकोसिस्टम के लिए नया अपग्रेड 'जेमिनी फॉर होम' पेश किया है। यह वॉयस असिस्टेंट गूगल के जेमिनी AI पर आधारित होगा और धीरे-धीरे नेस्ट स्मार्ट स्पीकर और डिस्प्ले पर मौजूदा गूगल असिस्टेंट की जगह लेगा। कंपनी का दावा है कि यह बदलाव पिछले 6 सालों में स्मार्ट डिस्प्ले में किया गया सबसे बड़ा सुधार होगा। नया असिस्टेंट घर के स्मार्ट उपकरणों को और आसान व प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित करने का अनुभव देगा।
खासियत
जटिल कमांड्स भी करेगा पूरा
जेमिनी फॉर होम को ज्यादा स्मार्ट और समझदार बनाया गया है। यह न केवल लाइट्स बंद करना, टाइमर लगाना या संगीत बजाना जैसे साधारण काम करेगा, बल्कि 'बेडरूम छोड़कर बाकी सभी जगह लाइट बंद कर दो' जैसे जटिल अनुरोध भी सही तरीके से समझेगा। यह रिमाइंडर सेट करने, कैलेंडर एंट्री बनाने और लिस्ट तैयार करने जैसे काम भी आसानी से करेगा। खास बात यह है कि इसमें जेमिनी लाइव फीचर होगा, जिससे बार-बार 'हे गूगल' कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लॉन्च
कब तक होगा यह लॉन्च?
गूगल ने घोषणा की है कि जेमिनी फॉर होम अक्टूबर में लॉन्च होगा और इसे अर्ली एक्सेस प्रोग्राम के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी मुफ्त और पेड दोनों तरह के प्लान लाने की योजना बना रही है। शुरुआत में यह रोलआउट सीमित होगा और धीरे-धीरे ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। गूगल ने 2021 के बाद से कोई नया स्मार्ट स्पीकर या डिस्प्ले लॉन्च नहीं किया है, लेकिन संभावना है कि इस अपग्रेड के साथ नया हार्डवेयर भी पेश किया जाए।