ऐपल कल बेंगलुरु में खोलेगी अपना नया स्टोर, सामने आई तस्वीरें 

ऐपल कल बेंगलुरु में खोलेगी अपना नया स्टोर (तस्वीर: ऐपल)

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 01, 2025
05:05 pm
क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल कल (2 सितंबर) बेंगलुरु में अपना नया रिटेल स्टोर ऐपल हेब्बल खोलने जा रही है। यह स्टोर फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया में स्थित होगा और दोपहर 01:00 बजे से ग्राहकों के लिए खुल जाएगा। दक्षिण भारत में यह ऐपल का पहला और भारत में मुंबई तथा दिल्ली के बाद तीसरा स्टोर होगा। कंपनी का चौथा स्टोर पुणे में 4 सितंबर को खुलेगा। इस नई शुरुआत से ऐपल भारत में अपनी मौजूदगी और मजबूत करना चाहता है।

सुविधाएं

लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और सुविधाएं

इस स्टोर में ग्राहक ऐपल के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और गैजेट्स का अनुभव ले सकेंगे। इनमें आईफोन 16 सीरीज, M4 चिपसेट वाला मैकबुक प्रो, ऐपल पेंसिल प्रो के साथ आईपैड एयर और नई ऐपल वॉच सीरीज 10 शामिल हैं। इसके अलावा, एयरपॉड्स 4 और एयरटैग जैसी अन्य एक्सेसरीज भी उपलब्ध होंगी। ग्राहक विशेषज्ञों के साथ पर्सनल शॉपिंग सत्र बुक कर सकेंगे और जीनियस बार पर तकनीकी सहायता भी प्राप्त कर सकेंगे।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें तस्वीरें

अनुभव

ग्राहकों के लिए खास अनुभव

ऐपल ने बताया कि इस स्टोर में 15 राज्यों से आए लगभग 70 विशेषज्ञों की टीम काम करेगी। यह टीम ग्राहकों को ऐपल ट्रेड-इन प्रोग्राम की जानकारी देगी। इसके अलावा, स्टोर पर रोजाना मुफ्त 'टुडे एट ऐपल' सत्र आयोजित होंगे, जिनमें ग्राहक ऐपल इंटेलिजेंस के उपयोग, डिवाइस की बेहतर समझ और आईपैड पर चित्रकारी जैसी चीजें सीख सकेंगे। कंपनी का कहना है कि यह स्टोर सिर्फ खरीदारी का स्थान नहीं बल्कि एक सामुदायिक केंद्र की तरह भी काम करेगा।