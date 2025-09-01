ऐपल कल बेंगलुरु में खोलेगी अपना नया स्टोर, सामने आई तस्वीरें
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी ऐपल कल (2 सितंबर) बेंगलुरु में अपना नया रिटेल स्टोर ऐपल हेब्बल खोलने जा रही है। यह स्टोर फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया में स्थित होगा और दोपहर 01:00 बजे से ग्राहकों के लिए खुल जाएगा। दक्षिण भारत में यह ऐपल का पहला और भारत में मुंबई तथा दिल्ली के बाद तीसरा स्टोर होगा। कंपनी का चौथा स्टोर पुणे में 4 सितंबर को खुलेगा। इस नई शुरुआत से ऐपल भारत में अपनी मौजूदगी और मजबूत करना चाहता है।
सुविधाएं
लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और सुविधाएं
इस स्टोर में ग्राहक ऐपल के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और गैजेट्स का अनुभव ले सकेंगे। इनमें आईफोन 16 सीरीज, M4 चिपसेट वाला मैकबुक प्रो, ऐपल पेंसिल प्रो के साथ आईपैड एयर और नई ऐपल वॉच सीरीज 10 शामिल हैं। इसके अलावा, एयरपॉड्स 4 और एयरटैग जैसी अन्य एक्सेसरीज भी उपलब्ध होंगी। ग्राहक विशेषज्ञों के साथ पर्सनल शॉपिंग सत्र बुक कर सकेंगे और जीनियस बार पर तकनीकी सहायता भी प्राप्त कर सकेंगे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें तस्वीरें
🍎 Here's the new Apple Store in Bengaluru - Apple Hebbal, the third flagship retail store in India after Mumbai BKC and Delhi Select Citywalk, Saket.#Apple #AppleRetail #AppleHebbal pic.twitter.com/3GF0EmvwD7— Danish (@DanishKh4n) September 1, 2025
अनुभव
ग्राहकों के लिए खास अनुभव
ऐपल ने बताया कि इस स्टोर में 15 राज्यों से आए लगभग 70 विशेषज्ञों की टीम काम करेगी। यह टीम ग्राहकों को ऐपल ट्रेड-इन प्रोग्राम की जानकारी देगी। इसके अलावा, स्टोर पर रोजाना मुफ्त 'टुडे एट ऐपल' सत्र आयोजित होंगे, जिनमें ग्राहक ऐपल इंटेलिजेंस के उपयोग, डिवाइस की बेहतर समझ और आईपैड पर चित्रकारी जैसी चीजें सीख सकेंगे। कंपनी का कहना है कि यह स्टोर सिर्फ खरीदारी का स्थान नहीं बल्कि एक सामुदायिक केंद्र की तरह भी काम करेगा।