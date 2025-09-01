ऐपल कल बेंगलुरु में खोलेगी अपना नया स्टोर (तस्वीर: ऐपल)

ऐपल कल बेंगलुरु में खोलेगी अपना नया स्टोर, सामने आई तस्वीरें

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:05 pm Sep 01, 202505:05 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल कल (2 सितंबर) बेंगलुरु में अपना नया रिटेल स्टोर ऐपल हेब्बल खोलने जा रही है। यह स्टोर फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया में स्थित होगा और दोपहर 01:00 बजे से ग्राहकों के लिए खुल जाएगा। दक्षिण भारत में यह ऐपल का पहला और भारत में मुंबई तथा दिल्ली के बाद तीसरा स्टोर होगा। कंपनी का चौथा स्टोर पुणे में 4 सितंबर को खुलेगा। इस नई शुरुआत से ऐपल भारत में अपनी मौजूदगी और मजबूत करना चाहता है।