ऐपल 13 अक्टूबर को लॉन्च कर सकती है सिरी के साथ स्मार्ट होम डिवाइस

नया हब सीधे गूगल नेस्ट हब को टक्कर देने के लिए तैयार किया गया है। इसमें S11 चिप मिलने की उम्मीद है, जिससे परफॉर्मेंस स्मूथ होगी और सिरी के फीचर्स भी ज्यादा स्मार्ट होंगे।

होमपॉड मिनी को भी S11 चिप का अपग्रेड मिलेगा, वहीं अपडेटेड ऐपल टीवी में बेहतर गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए A19 चिप दिया जा सकता है।

यह सब कंपनी की उस कोशिश का हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी AI का इस्तेमाल करके आपके घर को ज्यादा स्मार्ट और कनेक्टेड बनाना चाहती है।