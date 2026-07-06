क्यों ऐपल के फोल्डेबल आईफोन को खरीदने के लिए करना पड़ेगा इंतजार?

शुरुआत में बनेंगे 5 से 10 लाख फोन

ऐपल शुरुआती लॉन्च वाली तिमाही में केवल 5 से 10 लाख फोल्डेबल आईफोन बनाएगा। यह उस संख्या का सिर्फ 10 फीसदी है, जिसे वे 2026 की दूसरी छमाही में तैयार करने की योजना बना रहे हैं।

अगर, हम तुलना करें तो इसी अवधि में आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स जैसे सामान्य मॉडल्स के 2 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स भेजे जाएंगे।

अगर, आप लॉन्च के पहले दिन ही फोल्डेबल फोन लेना चाहते हैं तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं।