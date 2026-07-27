प्राइवेसी की चिंता दूर करेंगे ऐपल के स्मार्ट ग्लास, अगले साल होगा लॉन्च

इन चश्मों में आपकी सारी जानकारी बाहर के सर्वर पर भेजने के बजाय सीधे डिवाइस के अंदर ही प्रोसेस की जाएगी।

ऐपल अभी ऐसे डिजाइन पर भी काम कर रही है, जिसमें कैमरे ही न हों या फिर कैमरे सिर्फ सेंसिंग के लिए हों, रिकॉर्डिंग के लिए नहीं।

यहां चेहरे पहचानने वाली तकनीक भी नहीं होगी और न ही हमेशा चालू रहने वाली रिकॉर्डिंग। इसका मतलब है कि आपको किसी की जासूसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे मेटा के चश्मों को लेकर लोगों ने डर जताया था। मकसद यही है कि स्मार्ट चश्मा पहनना हर किसी के लिए सुरक्षित महसूस हो।