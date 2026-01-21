आउटेज के कारण ऐपल की सेवाएं बाधित, अब हुईं बहाल
क्या है खबर?
आउटेज के कारण बुधवार (21 जनवरी) को दुनियाभर में ऐपल की कई सेवाएं बाधित हो गई, लेकिन अब कंपनी ने इनको बहाल कर दिया है। कंपनी के सिस्टम स्टेटस पेज के अनुसार, सभी सेवाएं अब सुचारू रूप से चल रही हैं। इस व्यवधान के कारण ऐपल टीवी, म्यूजिक और ऐप स्टोर समेत कई अन्य सेवाएं ठप हो गई थीं। डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, यह समस्या भारतीय समयानुसार सुबह 4:15 बजे के आस-पास शुरू हुई।
स्वीकारा
कंपनी ने स्वीकार की समस्या
आईफोन निर्माता ने अपने सिस्टम स्टेटस पेज पर सेवा में आई रुकावट को स्वीकार करते हुए लिखा, "कुछ यूजर्स को ऐप स्टोर और आईट्यून स्टोर के साथ समस्या आ रही थी, साथ ही ऐपल टीवी में भी बीच-बीच में दिक्कतें आ रही थीं।" मैकरूमर्स के अनुसार, यूजर्स को कुछ सेवाओं तक पहुंचने या शॉपिंग करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा टीवी ऐप के भीतर सब्सक्रिप्शन प्राप्त कंटेंट स्ट्रीम करने या चैनल लोड करने में परेशानी हुई।
अपडेट
धीरे-धीरे बढ़ती गईं समस्याएं
ऐपल ने सुबह 6:45 बजे जारी एक अपडेट में बताया कि समस्या और बढ़ गई, जिससे आईवर्क, एक्सकोड क्लाउड और ऐपल मैप्स ट्रैफिक जैसी अन्य सेवाओं में भी दिक्कत आ रही है। समस्या केवल मनोरंजन या ऐप डाउनलोड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि टूल्स और डेवलपर सेवाओं को भी प्रभावित कर रही है। भारत में यूजर्स को ऐप डाउनलोड या अपडेट करने में कठिनाई, टीवी स्ट्रीमिंग में परेशानी और आईक्लाउड-आधारित दस्तावेजों तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ा।