आउटेज के कारण ऐपल की सेवाएं बाधित, अब हुईं बहाल

कंपनी ने स्वीकार की समस्या

आईफोन निर्माता ने अपने सिस्टम स्टेटस पेज पर सेवा में आई रुकावट को स्वीकार करते हुए लिखा, "कुछ यूजर्स को ऐप स्टोर और आईट्यून स्टोर के साथ समस्या आ रही थी, साथ ही ऐपल टीवी में भी बीच-बीच में दिक्कतें आ रही थीं।" मैकरूमर्स के अनुसार, यूजर्स को कुछ सेवाओं तक पहुंचने या शॉपिंग करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा टीवी ऐप के भीतर सब्सक्रिप्शन प्राप्त कंटेंट स्ट्रीम करने या चैनल लोड करने में परेशानी हुई।