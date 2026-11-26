ऐपल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ऐप 'टॉकी' को अपने ऐप स्टोर से हटा दिया है। यह कदम दुनियाभर में उठाया गया है।

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप लगाए गए थे कि इस ऐप के AI कैरेक्टर नाबालिगों को आपत्तिजनक या यौन संबंध से जुड़े मैसेज भेज रहे थे।

भले ही टॉकी ऐप को 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए रेट किया गया था, लेकिन इसकी उम्र जांच बहुत आसान थी।

यूजर्स से केवल उनकी उम्र पूछी जाती थी, जिससे कोई भी आसानी से इस ऐप तक पहुंच बना सकता था। मीडिया में आई इन्हीं खबरों के बाद कंपनी ने यह फैसला लिया है।