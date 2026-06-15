ऐपल के 16 डिवाइसों को नहीं मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट टेक्नोलॉजी Jun 15, 2026

ऐपल ने उसके 16 डिवाइसों को 2026 में आने वाले नए सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलने का ऐलान किया है। इनमें कई ऐपल वॉच, आईपैड, मैक और ऐपल टीवी शामिल हैं।

2026 के आखिर में जब आईपैडओएस 27, वॉचओएस 27, मैकओएस 27 गोल्डन गेट और टीवीओएस 27 जैसे नए अपडेट आएंगे तो ये पुराने डिवाइस उनसे वंचित रह जाएंगे।

अगर, आपके पास आईपैड एयर (2019), आईपैड प्रो (2018) या फिर ऐपल वॉच सीरीज 6, 7 या 8 जैसे पुराने मॉडल हैं तो आपके डिवाइस को अपडेट्स नहीं मिलेंगे। इसकी मुख्य वजह यह है कि इन नए अपडेट्स को चलाने के लिए नए और ज्यादा ताकतवर चिप्स की जरूरत होगी।